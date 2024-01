Was sagt man dazu, NHK Spring?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Nhk Spring heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,45 Punkten, was darauf hinweist, dass Nhk Spring weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,69, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Nhk Spring-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Nhk Spring-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1069,15 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1207 JPY liegt, was einer Abweichung von +12,89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung mit einem Abweichung von +5,9 Prozent. Somit wird die Nhk Spring-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Stimmung schließen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Nhk Spring in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich in den vergangenen Wochen die positiven Meinungen zu Nhk Spring gehäuft haben. Die Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Nhk Spring sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.