Was sagt man dazu, Mpower?

Die technische Analyse der Mpower-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,019 AUD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv war. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Mpower weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 50 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher ebenfalls "Neutral".