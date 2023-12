Was sagt man dazu, MingZhu Logistics Holdings?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Mingzhu Logistics ist laut dem Anleger-Sentiment aktuell positiv. In den letzten zwei Wochen gab es sechs Tage mit positiven Diskussionen und keine negativen Diskussionen. An drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,85 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 USD liegt. Dies stellt eine Abweichung von -37,65 Prozent dar und führt zu einer negativen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,55 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,53 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven und die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer insgesamt positiven Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 67,11, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 53 führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung des RSI.

Die Gesamtbewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index fällt daher neutral aus.