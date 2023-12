Was sagt man dazu, Microvision WA?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Microvision liegt bei 40,51, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Microvision in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Microvision derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 2,9 USD liegt, während der Aktienkurs (2,75 USD) um -5,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,32 USD, was einer Abweichung von +18,53 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".