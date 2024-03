Was sagt man dazu, Meso Numismatics?

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Meso Numismatics-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen in den vergangenen Tagen. Dies ergab eine Messung durch unsere Analysten. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der Kurs um 110 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Meso Numismatics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, was zu einer Bewertung als "Schlecht" für ihre Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Meso Numismatics-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale bis negative Bewertung der Meso Numismatics-Aktie, basierend auf den harten und weichen Faktoren wie Bilanzdaten, Stimmung und technischer Analyse.