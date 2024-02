Tredegar Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Tredegar verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,11 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" einer Unterperformance von 853,89 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" liegt bei 797,77 Prozent, und Tredegar liegt aktuell 853,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tredegar im Vergleich zur Durchschnittsdividende der Branche Chemikalien eine Rendite von 0 % aus, was 8328,98 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tredegar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,72 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,78 USD liegt, was einem Unterschied von -16,43 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Eine Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 4,94 USD liegt und der letzte Schlusskurs nur um -3,24 Prozent davon abweicht.

Das Anleger-Sentiment für die Tredegar-Aktie ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Tredegar, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.