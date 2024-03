Was sagt man dazu, MTI?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die Aktie von Mti wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter Sentiment und Buzz, technische Analyse und der Relative Strength Index (RSI). In Bezug auf das Sentiment im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Mti derzeit 12,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +25,47 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mti liegt bei 34,41, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Anlegerstimmung rund um die Aktie von Mti überwiegend neutral ist. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt. Aufgrund dieser Beobachtungen wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Mti bezüglich des Sentiments, der technischen Analyse und des RSI insgesamt mit "Neutral" angemessen bewertet wird.