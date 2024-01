Was sagt man dazu, MOSYS?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Peraso-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (69) als auch der 25-Tage-RSI (50,5) bestätigen diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Peraso.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Peraso-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,06 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (6,63 USD) weicht davon um -52,84 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (8,17 USD) weist eine Abweichung zum letzten Schlusskurs (-18,85 Prozent) auf, womit die Aktie auch auf dieser Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Peraso ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Aktie verzeichnet eine mittlere Diskussionsintensität, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine Veränderung zum Positiven hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Peraso in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".