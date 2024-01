Was sagt man dazu, Lotus?

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreiteter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Lotus-RSI hat eine Ausprägung von 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 86,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Lotus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,0035 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Abweichung von -65 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Lotus-Aktie fällt auf, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Lotus in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Lotus-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.