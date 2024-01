Was sagt man dazu, Longfin?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Der RSI25 für Longfin beträgt ebenfalls 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität für Longfin war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Unsere Analysten haben auch die Meinungen auf sozialen Plattformen zu Longfin untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat Longfin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -99,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 20,09 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -119,88 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 11,09 Prozent, wobei Longfin um 110,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.