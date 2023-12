Was sagt man dazu, Loandepot?

Loandepot hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie ist ebenfalls neutral, basierend auf einer Kursprognose von 2 USD, was einem Abwärtspotenzial von -45,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung für Loandepot.

Im Branchenvergleich hat Loandepot in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,72 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +14,44 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite 21,45 Prozent über dem Mittelwert, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Loandepot zeigt eine positive Einschätzung, da sowohl der RSI als auch der RSI25 auf einem guten Niveau liegen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Loandepot, was zu einer guten Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein gutes Rating.