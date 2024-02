Was sagt man dazu, Lee, Man Chemical?

Die Aktie von Lee & Man Chemical wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,71 liegt sie 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 30,28. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Lee & Man Chemical als neutral eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,06 Punkten, was auf eine ausgewogene Marktlage hinweist. Der 25-Tage-RSI beträgt 59,8, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktivität der Diskussionen als durchschnittlich eingestuft, was auf eine neutrale Haltung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und wird daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 23,68 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (GD50), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Lee & Man Chemical sowohl fundamental als auch technisch betrachtet ein neutrales Rating.