Was sagt man dazu, Larvotto Resources?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Larvotto liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,4 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Larvotto derzeit bei 0,14 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,072 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -48,57 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,1 AUD, was einen Abstand von -28 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Larvotto daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Larvotto eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Stimmungsbild, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als vornehmlich neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Larvotto daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird das Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.