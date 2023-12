Was sagt man dazu, Kumho Tire?

Bei der Analyse von Kumho Tire-Aktien wurden interessante Ergebnisse hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Kumho Tire beträgt 43,59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 48,55, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) bei 4588,93 KRW, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 5290 KRW, was einem Abstand von +15,28 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Kumho Tire-Aktie mit einem Niveau von 4956,7 KRW und einer Differenz von +6,72 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt ergibt sich hieraus eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Kumho Tire eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Automatische Komponenten"-Branche hingegen hat eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent, was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Kumho Tire-Aktie führt.