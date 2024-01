Was sagt man dazu, Kona Gold Solutions?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der Wert für Kona Gold Beverage bei 44,44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Kona Gold Beverage liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz haben wir eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf. Für das langfristige Stimmungsbild ergibt sich somit insgesamt ein "Schlecht"-Ergebnis.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab vier positive und ein negative Tage, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Kona Gold Beverage daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.