Was sagt man dazu, Koatsu Kogyo?

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Koatsu Kogyo als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Koatsu Kogyo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,57, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,33, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Koatsu Kogyo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1218,06 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1268 JPY weicht somit um +4,1 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1252,5 JPY) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +1,24 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als gewöhnlich. Daher erhält die Koatsu Kogyo-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positiv noch negativ. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt wird die Aktie von Koatsu Kogyo auf Basis des RSI, der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens als "Neutral" bewertet.