Was sagt man dazu, Klöckner?

Die technische Analyse der Aktie von Kloeckner & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 7,99 EUR gestiegen ist, während der aktuelle Kurs bei 6,87 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -14,02 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 6,15 EUR, was einen Abstand von +11,71 Prozent bedeutet und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Kloeckner & mit einer Dividendenrendite von 6,25 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren (3,17 %) auf. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kloeckner & bei 11,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,52 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, wobei in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Kloeckner & diskutiert wurden. Die kommunikativen Tätigkeiten deuten auf überwiegend "Schlecht"-Signale hin, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung des Anleger-Sentiments.