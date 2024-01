Was sagt man dazu, Klaria Pharma Holding AB?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Klaria Pharma ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,55 SEK für die Klaria Pharma-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,469 SEK, was einem Unterschied von -14,73 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,44 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber lag (+6,59 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit 37,44 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 40,42 für 25 Tage aufgrund der Verhältnisse von Auf- und Abwärtsbewegungen normiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" für beide Zeiträume.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine neutrale Bewertung für Klaria Pharma. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral" für Klaria Pharma in diesem Punkt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, der Relative Strength-Index und das Sentiment und Buzz insgesamt zu einer neutralen Bewertung für Klaria Pharma führen.