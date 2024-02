Was sagt man dazu, Kingboard Chemical?

Weitere Suchergebnisse zu "Kingboard Chemical":

Der Aktienkurs von Kingboard wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" betrachtet. Dabei liegt die Rendite von Kingboard bei -18,95 Prozent, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -20,49 Prozent, wobei Kingboard auch hier mit 1,54 Prozent darüber liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kingboard bei 7,86, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,19 liegt. Damit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Kingboard eine Dividendenrendite von 4,85 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,61 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kingboard beträgt aktuell 39,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60,04, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Kingboard in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.