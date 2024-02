Was sagt man dazu, King Jim?

Die King Jim befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 882,85 JPY, was einer Abweichung von -0,44 Prozent vom aktuellen Kurs (879 JPY) entspricht. Dies ergibt eine Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 870,76 JPY, was einer Abweichung von +0,95 Prozent vom Aktienkurs entspricht und somit auch als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über King Jim. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass King Jim in etwa genauso viel diskutiert wurde wie normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die King Jim-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und liegt bei 52,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten zeigen, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber King Jim eingestellt sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt wird die King Jim-Aktie sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch des Anleger- und Social-Media-Sentiments als "Neutral" bewertet.