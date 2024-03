Was sagt man dazu, Kering?

Der französische Luxusgüterkonzern Kering verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,28 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 444,11 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 411 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 394,24 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Gesamtbewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index. Die Kering ist derzeit mit einem Wert von 73,98 überkauft, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie als neutral eingestuft, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Sollten Kering Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...