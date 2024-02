Was sagt man dazu, K&S?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S AG":

Der Aktienkurs von K+s hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im selben Sektor ("Materialien") liegt der Kurs 16,91 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,14 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -18,14 Prozent, und K+s liegt aktuell 16,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um die Stärke von Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen zu beurteilen. Der RSI der K+s liegt derzeit bei 33,62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 53,29 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Aktienkurs von K+s bei 12,89 EUR und damit 17,53 Prozent unter dem GD200 (15,63 EUR), was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 13,45 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der K+s-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält K+s daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält K+s von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung jedoch ein "Gut"-Rating.