Was sagt man dazu, KVH Industries?

Die Kvh Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,42 USD verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 5,38 USD, was zu einer Abweichung von -27,49 Prozent führt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Kurs von 4,87 USD, was einer Abweichung von +10,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält Kvh Industries für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat die Kvh Industries-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,58 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -49,77 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,2 Prozent verzeichnete, liegt Kvh Industries um 59,78 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen über Kvh Industries in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Stimmung und Einschätzungen zu dem Unternehmen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Kvh Industries aus Anlegerstimmungssicht angemessen mit "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV der Aktie bei 29,18, was unter dem Branchendurchschnitt von 37 Prozent liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" weist einen Wert von 46,1 auf. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.