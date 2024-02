Was sagt man dazu, KGHM Polska Miedz?

Die Kghm Polska Miedz-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 113,88 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 109,3 PLN liegt, was einem Unterschied von -4,02 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (115,16 PLN) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-5,09 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Kghm Polska Miedz eingestellt waren. In den letzten Tagen gab es sieben positive, vier negative und zwei unklare Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch überwiegend neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass die Stimmung für Kghm Polska Miedz in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,37. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kghm Polska Miedz.