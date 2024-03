Was sagt man dazu, Jost Werke?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jost Werke beträgt derzeit 10,88 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Jost Werke aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jost Werke derzeit bei 46,19 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der Aktienkurs ging zuletzt mit 48,2 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von +4,35 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt der Kurs der Jost Werke-Aktie mit 45,16 EUR um +6,73 Prozent höher, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Jost Werke in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,39 Prozent. Die "Maschinen"-Branche hingegen verzeichnete durchschnittlich einen Anstieg von 9,64 Prozent, was bedeutet, dass Jost Werke mit einer Underperformance von -13,03 Prozent in diesem Vergleich konfrontiert ist. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,94 Prozent erwirtschaftete, lag Jost Werke 10,32 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von Jost Werke wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung dieser beiden Faktoren zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jost Werke blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Jost Werke bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".