Was sagt man dazu, Jiuzhitang?

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiuzhitang-Aktie liegt bei 52,8, was auf eine neutrale Situation hinweist - weder überkauft noch -verkauft. Dies ergibt eine Bewertung als "Neutral". Wenn der RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird (RSI25), liegt er bei 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Jiuzhitang beträgt 37, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die vergangenen Wochen zeigen überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Jiuzhitang-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs um 9,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.