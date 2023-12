Was sagt man dazu, Jiangsu Wenfeng Great World Chain Development?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wenfeng Great World Chain Development. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 52,17 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 50,79, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Wenfeng Great World Chain Development veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich erzielte Wenfeng Great World Chain Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,68 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 1,88 Prozent, was zu einer Underperformance von -11,56 Prozent für Wenfeng Great World Chain Development führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,24 Prozent im letzten Jahr, wobei Wenfeng Great World Chain Development 16,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Wenfeng Great World Chain Development ist die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "schlechte" Einstufung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Wenfeng Great World Chain Development derzeit neutral bis negativ bewertet wird, sowohl hinsichtlich des RSI, des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs als auch des Sentiments und Buzz im Internet.