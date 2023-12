Was sagt man dazu, Jiangsu Huifeng Bio Agriculture?

Das Analysehaus 4investors hat die Aktie von Jiangsu Huifeng Bio Agriculture in einer aktuellen Studie unter die Lupe genommen. Dabei wurden sowohl fundamentale als auch technische Kennzahlen berücksichtigt.

In der fundamentalen Analyse wurde ein KGV von 12,11 ermittelt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 45,45 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine negative Abweichung aufzeigt, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einem neutralen Rating führt.

Neben den harten Faktoren wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger berücksichtigt. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Aktie von Jiangsu Huifeng Bio Agriculture, das sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer und sozialer Sicht neutral ausfällt.