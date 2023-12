Xinjiang Goldwind Science & Technology (H) Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Goldwind Science & können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldwind Science & liegt bei einem Wert von 33, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Goldwind Science & mit einer Rendite von -25,83 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche ist eine deutliche Unterperformance von 24,75 Prozent zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Goldwind Science & zeigt eine negative Differenz von -0,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung", was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.