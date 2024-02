Was sagt man dazu, Jaic?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jaic von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Jaic zeigte sich bei dieser Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Indikators ist die Jaic aktuell als überkauft einzustufen. Auch die Ausweitung auf 25 Tage ergibt eine Überkauf-Einstufung. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Jaic-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt deutlich unter den gleitenden Durchschnittswerten befindet. Daher wird Jaic auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.