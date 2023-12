Was sagt man dazu, Iveda?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Iveda-Aktie liegt bei 59,09, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Einschätzung für die Iveda-Aktie einmal als "Gut" und kein Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die Prognose des aktuellen Kurses von 0,67 USD deutet auf eine positive Entwicklung von 347,76 Prozent hin, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Iveda-Aktie mit 0,67 USD derzeit 4,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -32,32 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.