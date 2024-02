Was sagt man dazu, Intrance?

Bei Intrance gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine deutliche Neigung zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Intrance daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie von Intrance zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 84,23 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 156 JPY (Unterschied +85,21 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (133,9 JPY) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+16,5 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Intrance-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intrance-Aktie zeigt einen Wert von 34 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (39,56) führt zu einer "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Intrance.

Die Anleger-Stimmung bei Intrance ist insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. Obwohl in den Diskussionen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, wird der Titel insgesamt als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die verschiedene Analysefaktoren in Bezug auf die Intrance-Aktie.