Was sagt man dazu, Intelligent System?

Die Dividendenrendite von Corecard beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Die Stimmung und der Buzz rund um Corecard haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Corecard festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Kurzfrist-Analyse der letzten 7 Tage einen Wert von 89,37 Punkten, was bedeutet, dass die Corecard-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Corecard insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 21,45 USD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 12,2 USD (-43,12 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 14,82 USD unter dem aktuellen Schlusskurs (-17,68 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Corecard auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ein "Schlecht"-Rating.