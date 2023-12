Was sagt man dazu, Integrated Research?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Stimmung der Anleger für Integrated Research in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Beiträgen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um eine zusätzliche Bewertungskomponente für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Integrated Research-Aktie über die letzten 200 Handelstage zur Bestimmung des aktuellen Trends genutzt werden. Aktuell beträgt dieser Wert 0,37 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,305 AUD) liegt, was einer Differenz von -17,57 Prozent entspricht. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine andere Bewertung, nämlich "Neutral". Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Integrated Research in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Integrated Research-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einer Einstufung als "Neutral" (Wert: 57,78).

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein "Neutral"-Rating für die Integrated Research-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.

