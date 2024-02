Was sagt man dazu, Impac Mortgage?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Impac Mortgage auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 16 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Impac Mortgage derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Impac Mortgage auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien um Impac Mortgage zeigt sich, dass in den vergangenen Wochen insgesamt negative Meinungen überwiegen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Impac Mortgage zeigt sich langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität im Internet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Impac Mortgage-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Dieser Wert liegt derzeit bei 0,05 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,035 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, sehen wir, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Impac Mortgage-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.