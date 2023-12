Was sagt man dazu, Hutchison Telecommunications?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt werden kann, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (bzw. 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für den RSI von Hutchison Telecommunications Australia ergibt sich eine Ausprägung von 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung für Hutchison Telecommunications Australia in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Einschätzung als "Neutral" gewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hutchison Telecommunications Australia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 0,04 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,032 AUD) liegt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,03 AUD, der über dem letzten Schlusskurs (+6,67 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Hutchison Telecommunications Australia in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch auch hier eine Bewertung als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.