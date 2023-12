Was sagt man dazu, Hunting?

Weitere Suchergebnisse zu "Yumy Candy Company":

Die britische Firma Hunting hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2, was einer negativen Differenz von -9,39 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Hunting anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,84 Punkten, was bedeutet, dass die Hunting-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 weist auf eine neutrale Bewertung hin, da dieser Wert bei 55,16 liegt. Insgesamt erhält Hunting somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderungen in Bezug auf Hunting zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Hunting-Aktie mit +4,11 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -6,71 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Hunting-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.