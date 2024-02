Was sagt man dazu, Humana AB?

Die Humana-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 25,8 SEK 2,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch 2,3 Prozent über dem GD200, was zu einer ebenfalls "Neutralen" Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch sowohl für die kurzfristige als auch die langfristige Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Humana liegt bei 46,67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Humana-Aktie ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder überwiegend positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Humana. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer erneuten "Neutralen" Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Humana-Aktie in allen untersuchten Kategorien eine "Neutral"-Bewertung, sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.