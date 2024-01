Was sagt man dazu, Hubei Energy?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hubei Energy ist insgesamt positiv. Die letzten zwei Wochen wurden ausgewertet, um weitere Informationen zur Aktienbewertung zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Hubei Energy derzeit 4,39 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,36 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,23 CNH, was zu einem Abstand von +3,07 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt 39,29 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 36,62 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hubei Energy mit 26,57 bewertet, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.