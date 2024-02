Was sagt man dazu, Huangshan Tourism Development?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Huangshan Tourism Development in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 12,27 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,05 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz von -9,94 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,21 CNH, was einer Abweichung von -1,43 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Huangshan Tourism Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,51 Prozent, was eine Outperformance von +5,81 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 3,47 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Signale, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Huangshan Tourism Development geäußert wurden. Darüber hinaus wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.