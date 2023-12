Was sagt man dazu, Hirogin Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Für die Hirogin-Aktie liegt der RSI bei 71,27, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 51, was als neutral betrachtet wird und somit ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" erhält.

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Hirogin zeigen keine eindeutigen Signale und bestehen überwiegend aus neutralen Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, was bedeutet, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +10,52 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine Abweichung von -3,34 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält Hirogin in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.