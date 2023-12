Was sagt man dazu, Hing Ming?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hing Ming als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hing Ming-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und für den RSI25 von 87,5. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Hing Ming auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt von 0,21 HKD für die letzten 200 Handelstage liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,174 HKD. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,2 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Hing Ming kein hoher Ertrag erzielt werden. Die Dividendenrendite liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Somit ist die Gesamtbewertung der Hing Ming-Aktie als "Neutral" einzustufen.