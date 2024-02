Was sagt man dazu, Highwoods Properties?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Highwoods Properties Inc abgegeben. Von diesen waren 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führte. Im vergangenen Monat gab es 1 Gut und 0 Neutral sowie 0 Schlecht-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis einer Gesamteinschätzung "Gut" entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 25,33 USD, was einem potenziellen Anstieg von 6,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (23,85 USD) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Bezug auf Highwoods Properties Inc wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutet hingegen auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Highwoods Properties Inc liegt bei 38,94, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich Highwoods Properties Inc. Trotzdem standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der Anleger-Stimmung.