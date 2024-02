Was sagt man dazu, Herman Miller?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Millerknoll beträgt 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,31 für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Millerknoll liegt bei 45,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 35,4 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Millerknoll in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 30,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von -5,11 Prozent für die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche als deutlich überdurchschnittlich betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Millerknoll derzeit unterbewertet ist und eine positive Anleger-Stimmung aufweist, was auf eine gute Entwicklung der Aktie hindeutet.