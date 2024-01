Was sagt man dazu, Heritage Nola?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Heritage Nola als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Heritage Nola-Aktie beträgt 11,76, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt ebenfalls bei 11,76, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Heritage Nola-Aktie über den letzten 200 Handelstagen bei 15,26 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 18,75 USD liegt daher deutlich darüber (Unterschied +22,87 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert aktuell 18,16 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+3,25 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Heritage Nola-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Heritage Nola. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen konnten bei Heritage Nola nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Heritage Nola daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.