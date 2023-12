Was sagt man dazu, Hengdeli?

Hengdeli schüttet eine Dividendenrendite von 0 Prozent aus, was 6,17 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Hengdeli haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -41,25 Prozent erzielt, was 51,48 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie sogar 65,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Hengdeli diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.