Was sagt man dazu, Heidrick, Struggles?

Die Heidrick & Struggles-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 27,3 USD gehandelt, was einer Entfernung von +2,32 Prozent vom GD200 (26,68 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der technischen Analyse. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 27,35 USD, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,18 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte Heidrick & Struggles in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,01 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche ergibt sich eine Outperformance von +1,06 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt der Wert jedoch 1372,2 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen keine klare Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 27,3 USD eine Entwicklung von 46,52 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 40 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".