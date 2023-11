Was sagt man dazu, HC SemiTek?

Der Aktienkurs von Boe Hc Semitek verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -4,03 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt des Informationstechnologiesektors liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,87 Prozent, wobei Boe Hc Semitek mit 1,84 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Boe Hc Semitek derzeit auf 7,02 CNH, während der Aktienkurs selbst 6,91 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,57 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6,66 CNH, was einer Distanz von +3,75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boe Hc Semitek mit einem Wert von 253,94 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Boe Hc Semitek derzeit ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0 auf, was eine negative Differenz von -0,86 Prozent zum Branchendurchschnitt der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Unternehmen darstellt. Aus diesem Grund erhält Boe Hc Semitek eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.