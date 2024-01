Was sagt man dazu, Guaranty Bancshares?

Weitere Suchergebnisse zu "Guaranty Bancshare":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung von Guaranty Bancshares -Tx über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden können. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Guaranty Bancshares -Tx im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,74 Prozent erzielt, was 19,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,66 Prozent. Guaranty Bancshares -Tx liegt aktuell 10,4 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Guaranty Bancshares -Tx sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über dem Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Anleger zeigten sich größtenteils neutral und diskutierten weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Guaranty Bancshares -Tx. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.