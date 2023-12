Was sagt man dazu, Greenwich Lifesciences Inc?

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Greenwich Lifesciences war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen wurde eine positive Stimmung gemessen, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Greenwich Lifesciences-Aktie ebenfalls eine neutrale Einstufung. Der RSI7 beträgt 31,1 und der RSI25 liegt bei 48,81, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greenwich Lifesciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 10,39 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10,78 USD auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Aktie von Greenwich Lifesciences. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt wird die Greenwich Lifesciences-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse mit einer neutralen Bewertung versehen.